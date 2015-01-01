Вагит Алекперов встретится с Максимом Решетниковым в Перми

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Во вторник, 14 марта, в Пермь приедет президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Как сообщают в администрации губернатора Пермского края, главной целью визита Алекперова станет встреча с врио главы региона Максимом Решетниковым, в ходе которой планируется обсуждение инвестиционных и социальных проектов реализуемых компанией «ЛУКОЙЛ» в Прикамье.

Кроме того, Вагит Алекперов проведёт встречу с трудовым коллективом «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Напомним, в конце февраля в рамках инвестиционного форума в Сочи Максим Решетников уже встречался с Вагитом Алекперовым, в ходе которой обсуждался инвестпроект, реализуемый ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «МРСК Урала». В частности, речь идёт о строительстве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Ильичевская» на одноимённом нефтегазовом месторождении. Уже тогда стало известно о том, что весной глава «ЛУКОЙЛа» намерен посетить Пермь и обсудить эти вопросы с главой региона более подробно.







