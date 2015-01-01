В Прикамье исчезают филины

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В Прикамье сокращается количество филинов. Из 320 пар на сегодняшний день осталось около 80.

В 80-ые годы учёные Пермского университета проводили учет численности филинов и обнаружили свыше 320 пар.

«Их осталось всего около 80 пар. Филины гнездятся на земле, поэтому здесь негативное воздействие оказывается весенними пожарами, бродячими собаками и хищниками в целом. В кладке у них до четырёх-пяти яиц. После того как филин покинул свою гнездовую нишу, её занял сапсан, тоже занесённый в Красную книгу Пермского края. В отличие от филина, он более терпим к присутствию человека. В Прикамье у него высокая кормовая база — питается массовыми видами птиц, такими как различные чайки, особенно озёрная», — рассказывает профессор биологического факультета Пермского университета, известный российский орнитолог Александр Шепель.

Филин — хищная птица из семейства совиных, занесён в Красную книгу Пермского края. В марте у филинов начинается брачный период. Самки откладывают яйца в небольшую ямку в грунте, в качестве укрытия часто используют низкие ветки ели, нагромождения из камней, поваленные стволы и расщелины. Кроме размера самки и самцы отличаются «перьевыми ушками», у самцов они более выпрямленные. На самом деле, это торчащие по сторонам удлинённые перья головы, которые многие принимают ошибочно за уши.

Источник — пресс-служба ПГНИУ