Суд обязал Сбербанк выплатить компенсацию за передачу данных коллекторам

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Пермский краевой суд оставил без изменения решение Кировского районного суда о взыскании с ПАО «Сбербанк России» в пользу пермячки компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. за передачу персональных данных коллекторам.

Как следует из материалов дела, женщина и ПАО «Сбербанк России» заключили кредитный договор. Она надлежащим образом вносила платежи и на 30 марта 2016 года обязательства по договору выполнила в полном объёме, в связи с чем с указанной даты кредитный договор фактически был прекращён.

Но 27 июля 2016 года ПАО «Сбербанк России» передал ООО «Кредитэкспресс Финанс», с которым у ответчика заключен агентский договор, сведения о кредитном договоре и истице как заёмщике с целью сбора задолженности. Сотрудники ООО «Кредитэкспресс Финанс» неоднократно звонили женщине, направляли письма с требованиями о погашении задолженности. В первый раз с претензией в Сбербанк истица обратилась 7 апреля 2016 года. Повторная претензия была направлена 25 августа 2016 года. Однако ответчик не урегулировал спор.

Представитель ответчика пояснил в суде, что информация о задолженности пермячки была вызвана техническим сбоем. Техническая ошибка была устранена только во время обращения пермячки в суд — в сентябре 2016 года.

Поскольку ответчик осуществлял обработку персональных данных с нарушением требований закона, суд пришёл к выводу о нарушении прав на защиту персональных данных и решил взыскать с ПАО «Сбербанк России» Западно-Уральский банк в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение районного суда оставила без изменения, а апелляционную жалобу ПАО «Сбербанк России» без удовлетворения.

Источник — Пермский краевой суд

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