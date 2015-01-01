Владельцы домов в охранной зоне нефтепроводов снова выйдут на митинг

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Фото: Константин Долгановский

Жители Запруда согласовали площадку для проведения митинга жителей частных домов, расположенных в охранной зоне нефте- и газопроводов.

Также к жителям Запруда присоединятся жители Архиерейки и Адищево, оказавшиеся в точно такой же ситуации.

Митинг состоится 21 марта 2017 года в 18.00 перед памятником Героям фронта и тыла. Организаторами заявлено до 150 участников.

Организаторы считают, что углубление нефтегазовых труб недостаточное и норма давления в них превышена в четыре раза. Как рассказала организатор митинга Любовь Турова, 17 февраля жители также написали обращение врио губернатора Пермского краю Максиму Решетникову с просьбой решить их проблему. Но ответ до сих пор не получен.

Напомним, жители домов, расположенных в зоне трубопровода АО «Транснефть-Прикамье», и раньше проводили акции протеста. Так, однаиз последних прошла в августе 2016 года. Весной прошлого года жители Запруда получили 16 писем от АО «Транснефть-Прикамье» с требованием снести в 30-дневный срок дома, оказавшиеся в охранной зоне магистральных трубопроводов АО «Транснефть-Прикамье», ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Всего в защитных зонах магистральных трубопроводов в Прикамье оказалось порядка 3 тыс. земельных участков. На 400 из них расположены дома.

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