В зоне подтопления могут оказаться 110 населённых пунктов Прикамья

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Фото: Константин Долгановский

По информации ГУ МЧС Пермского края, в муниципалитетах, где имеется повышенный риск наводнения, уже начались плановые мероприятия. В частности, на реке Тулве, близ Барды и на Усьве ( в посёлках Мыс и Бобровка) в ближайшие дни планируется проведение ледорезных работ протяжённостью 4,5 км для предотвращения образования ледяных заторов.

Также в краевом МЧС отмечают, что в худшем случае в зоне подтопления могут оказаться почти 12 тыс. жителей Прикамья. Наиболее существенный риск подтопления специалисты прогнозируют в Бардымском, Чусовском и Гремячинском районах. Минимизировать ущерб от паводка планируется при помощи комплекса заблаговременных мероприятий, связанных с дноуглублением, спрямлением и расчисткой русел рек.

Однако наиболее действенным способом остаётся механическое ослабление прочности льда (распил).



Напомним, прошлой весной в связи со сложной гидрологической обстановкой, сложившейся в 2015 году (выпадение обильных осадков в виде дождя и снега), паводковая ситуация на территории Пермского края развивалась по худшему сценарию. Пик паводка наблюдался в период с 18 по 21 апреля 2016 года. Было подтоплено 303 жилых дома и 1 тыс. 249 придомовых территорий в 15 муниципалитетах региона.