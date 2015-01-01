В конце марта обновится общественный совет при краевом минздраве

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Состав общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края обновится до конца марта. Об этом рассказал председатель и учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев в беседе с корреспондентом «Нового компаньона». Он также не исключает, что может быть избран на должность председателя совета второй раз.

«Твёрдо убежден, что это был лучший состав общественного совета из всех возможных. Не считая председателя разве что. Думаю, это случайно получилось. И где-то там, в параллельных вселенных, безусловно, есть более независимые, профессиональные и трудолюбивые члены совета. А у нас, на данную минуту, когда подобные консультативные органы только-только родились — вот такие лучшие. Для меня честь быть знакомым с каждым из них», — написал Жебелев о составе совета.

Кроме него в совет сейчас входят ещё 11 человек. Среди них учредитель член Общественной палаты Пермского края и заместитель директора филиала «Удмуртского государственный университета» в Кудымкаре по науке и связям с общественностью Светлана Аристова, представитель общественного совета при ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница №2 «Институт сердца» Роберт Вагин, эксперт фонда «ГРАНИ» Татьяна Грищукова, председатель совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов города Перми Евгений Зубков, председатель Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова, кандидат исторических наук Аркадий Константинов, советник президента Пермской торгово-промышленной палаты Павел Новосёлов, представитель общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Татьяна Романовская, президент некоммерческого партнёрства «Фармацевты Прикамья» Елена Рудометова, председатель пермского регионального отделения Российской медицинской ассоциации и заслуженный врач РФ Борис Светлаков и председатель пермской краевой общественной организации «Ассоциация медиаторов Пермского края» Анна Хавкина.

Делегировать своих представителей в совет могут общественные организации, предприятия, краевой минздрав и общественная палата.

Напомним, среди основных достижений прежнего состава совета — выделение из регионального бюджета дополнительно более 150 млн руб. на лекарственное обеспечение детей и взрослых. Также при участии совета было открыто первое в Пермском крае детское паллиативное отделение, в котором сейчас ежегодно получают помощь более 100 детей с неизлечимыми заболеваниями. Кроме того, весной должно открыться новое детское отделение краевой психиатрической больницы, которое сможет принимать более 300 маленьких пациентов в год. Средства на его капитальный ремонт выделялись из бюджета во взаимодействии с советом, а проект отделения был оплачен неравнодушными пермяками в рамках затеи «Дедморозим». За время своей работы члены совета также привлекли для развития здравоохранения Пермского края более 30 млн руб. благотворительных средств. Прежде всего, на развитие в нашем регионе донорства костного мозга, которое является последним шансом при спасении жизни людей с онкологическими, иммунологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.