IKEA заключила договор с ГК «Красный Октябрь» на поставку пиломатериалов Стоимость контракта 200 млн руб. в год

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Фото: Администратор

newsko.ru

Как сообщил «Новому компаньону» генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров, между ГК «Красный Октябрь» (Пермь) и компанией IKEA заключен долгосрочный контракт на поставку продукции. Согласно заключённым договоренностям, ежегодно «Красный Октябрь» будет поставлять торговой сети высокосортные пиломатериалы, преимущественно из сосны, для производства деталей детских кроваток, которые затем будут поставляться в магазины IKEA в РФ и по всему миру.

Стоимость контракта — 200 млн руб. в год.

На днях компания IKEA завершила аудит производства «Красного Октября». Торговая сеть предъявляет к своим контрагентам требования, среди которых есть весьма непривычные для российских производителей — например, отсутствие использования детского труда.

«Проверки, проводимой этим мировым брендом, мы боялись больше, чем наших контролирующих ведомств, поскольку требования их в отдельных пунктах выше, чем требования законодательства РФ. Аудит проходил в течение трёх месяцев, на днях получено положительное заключение о соответствии международному стандарту IKEA Way», — заявляет Александр Суслопаров.

Как сообщили в ходе проверки аудиторы IKEA, пока «Красный Октябрь» — единственный их поставщик торговой сети на территории Пермского края.

Как известно, когда компания IKEA открывает магазин на территории региона, она традиционно заключает также договоры с местными поставщиками.

Переговоры с крупным мировым брендом об открытии магазина в Перми ведутся уже несколько лет, однако чётких договоренностей пока нет.

«Представители IKEA никакой информации об открытии магазина в Перми не озвучивали,» — признаётся Александр Суслопаров.