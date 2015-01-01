В 2017 году на базе УФАС будут созданы пять экспертных площадок

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На уровне федерального антимонопольного органа принято решение о создании при Пермском УФАС пяти общественных советов, которые будут работать над устранением и предупреждением нарушений — это экспертный совет по применению законодательства о торговле; совет по медицинской деятельности и формированию цен на лекарственные препараты; совет по контролю за тарифами; совет по контролю за государственными и муниципальными закупками и совет по применению законодательства при проведении обязательных торгов.

В состав советов планируется включить членов общественных организаций, представителей СМИ и т. д. Разумеется, при включении будет учитываться квалификация эксперта и наличие у него полезных инициатив. На сегодняшний день в пермском УФАС формируется состав участников советов.

Отметим, что рекомендации, выработанные на заседаниях советов, будут приниматься во внимание экспертным сообществом, а, следовательно, влиять на принятие решений.