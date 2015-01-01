Модернизацию «Свинокомплекса Пермский» спроектирует «КамаЭксперт»

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Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГК «Синергия» (арендатор Пермского свинокомплекса), управляющей компанией подведены итоги конкурса по выбору проектировщика работ по модернизации предприятия. В тендере победило пермское ООО «КамаЭксперт», сообщает генеральный директор ГК «Синергия» Александр Печерский.

По словам топ-менеджера, компания была выбрана в результате конкурса среди четырёх заявок по анализу ценовых предложений. Стоимость проектных работ ставит более 6 млн руб.

«Первый этап — это обмерочные исследования, следующий — обследование строительных конструкций. Мы планируем, что проектировка займёт порядка четырёх месяцев. Затем пройдёт экспертиза проектно-сметной документации. Таким образом, к сентябрю текущего года рассчитываем выйти на выбор подрядчика по строительным работам», — заявляет генеральный директор.

По словам Александра Печерского, в ближайшее время будет также объявлен тендер на выполнение работ по газификации свинокомплекса (предполагается, что в ходе реконструкции к предприятию будет проведён новый магистральный газопровод). Стоимость данных работ оценивается ориентировочно в 40 млн руб. На конкурсной основе будет определён также поставщик оборудования. На данный тендер уже поступили заявки от шести компаний, в том числе, «Биг Дачмен» и «Хартманн».

В рамках проекта модернизации свинокомплекса в июле текущего года планируется остановить на санобработку СВК-2, сообщают в пресс-службе свинокомплекса. Длительность санобработки составит шесть месяцев.

«За это время площади будут избавлены от болезнетворных бактерий, грызунов. Реконструкция начнётся в первом квартале 2018 года», — сообщает представитель пресс-службы свинокомплекса.

В целом, по информации ГК «Синергия», инвестиции в реконструкцию предприятия составят порядка 1,4 млрд руб. По итогам модернизации планируется сократить энергозатраты, реконструировать системы отопления, вентиляции и навозоудаления. После модернизации предприятие планирует выйти на производство 33 тыс. тонн мяса.