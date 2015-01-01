«Газпром газораспределение Пермь» устранил нарушение, не дожидаясь решения УФАС

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По словам и.о. руководителя Пермского УФАС Антона Удальёва, ООО «Газпром газораспределение Пермь» перестало брать плату за выдачу справки о газификации дома.

Напомним, жалоба на такие действия ресурсоснабжающей организации поступила в Пермское УФАС в декабре 2016 года. По мнению заявителя, цена в размере 155 руб. была неоправданно завышена и не соответствовала усилиям, прилагаемым специалистами «Газпрома» для её выдачи.

УФАС возбудило антимонопольное дело, но «Газпром газораспределение Пермь» не стал дожидаться решения антимонопольщиков и принял решение выдавать эти справки бесплатно.