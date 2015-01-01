«Газпром газораспределение Пермь» устранил нарушение, не дожидаясь решения УФАС

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По словам и.о. руководителя Пермского УФАС Антона Удальёва, ООО «Газпром газораспределение Пермь» перестало брать плату за выдачу справки о газификации дома. 

Напомним, жалоба на такие действия ресурсоснабжающей организации поступила в Пермское УФАС в декабре 2016 года. По мнению заявителя, цена в размере 155 руб. была неоправданно завышена и не соответствовала усилиям, прилагаемым специалистами «Газпрома» для её выдачи.

УФАС возбудило антимонопольное дело, но «Газпром газораспределение Пермь» не стал дожидаться решения антимонопольщиков и принял решение выдавать эти справки бесплатно.

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