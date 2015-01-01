За прошлый год Пермское УФАС выявило восемь попыток создания картелей

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В Прикамье за прошлы год антимонопольное ведомство зафиксировало восемь нарушений ст.11 закона о защите конкуренции.

Все картели были выявлены на этапе проведения торгов.

Самым крупным стал сговор на торгах при обходе Чусового.

По словам и. о. руководителя Пермского УФАС Антона Удальёва, уникальность этой ситуации заключалась в том, что пришлось отстаивать позицию пермского УФАС в арбитражном суде Москвы.

В итоге, после подтверждения факта сговора УФАС оштрафовало «Уренгойдорстрой» и «Мостострой-12» на 11,7 млн руб. каждый.

Также показательным стало дело о выявлении сговора в процессе торгов на право реконструкции туристического лагеря в Березниках с ценой закупки на 84 млн.руб. В результате установления признаков создания картеля одна из организаций-участниц сговора — ООО «Премьер» — была оштрафована на 9 млн руб.