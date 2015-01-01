ФАС представит результаты проверки РСТ на следующей неделе

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Как сообщил и.о. руководителя пермского УФАС Антон Удальёв, результаты проверки федерального ФАС обоснованности тарифов в Пермском крае станут известны уже на следующей неделе.

«Акт практически готов, подписывается всеми лицами, на следующей неделе итоги масштабной проверки будут озвучены на пресс-конференции»- рассказал Антон Удальёв.

Напомним, в феврале 2017 года в комиссия федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверила работу региональной службы по тарифам (РСТ).

В частности, комиссия проверила экономическую обоснованность тарифов. Кроме того, проверке подверглись исполнения инвестиционных программ и законность передач тех или иных активов в аренду той или иной сетевой компании.

Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги.

В случае выявления нарушений в формировании тарифов антимонопольщики будут возбуждать уголовные дела.

Вероятно, в таком случае тарифы для жителей Пермского края пересчитают, но маловероятно, что ранее выплаченные деньги по прежним тарифам вернут.

Отметим, в декабре прошлого года и.о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальёв сообщил, что порядка 100 тарифов краевой РСТ были утверждены с нарушением действующего законодательства.



