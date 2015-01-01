В Чернушке может появиться ещё один диализный центр

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Как сообщают в региональном штабе ОНФ, активисты намерены обратиться в краевой минздрав с просьбой ускорить процесс разработки стратегии развития нефрологической помощи на территории Пермского края и приступить к созданию полноценной нефрологической службы с усилением диагностического звена. Помимо этого, общественники предложат чиновникам рассмотреть вопрос открытия центра диализа в Чернушке, так как пермские «фронтовики» считают его наиболее удачным по расположению для того, чтобы в центр могли привозить пациентов из Осы, Куеды, Барды, Уинского и Октябрьского.

«В региональный исполком ОНФ обратились около 60 человек из шести районов юга Прикамья. Три раза в неделю инвалиды первой группы вынуждены преодолевать значительные расстояния в неудобных автобусах по плохим дорогам. Больные из Куединского района едут в Чайковский за 280 км и обратно, пациенты из Чернушки — в Чайковский (155 км). Жители Осы — в Краснокамск — 160 км, Барды — в Пермь, а это 180 км. Пациенты из поселка Октябрьский ездят в Красноуфимск в период бездорожья в объезд (190 км), жители села Уинское — в Лысьву (также около 190 км», — поясняют в региональном штабе ОНФ.

Однако конкретных цифр, во сколько обойдётся краевому минздраву создание ещё одного такого центра или отделения, пока нет.

Напомним, на сегодняшний день все диализные центры, работающие в Пермском крае, являются частными и работают по программе ОМС.

На днях стало известно о том, что с 1 января этого года финансирование диализных центров в Прикамье сократилось почти в 10 раз. Теперь, на одного пациента диализный центр получает 2 тыс. руб. в месяц.

«Новый компаньон»