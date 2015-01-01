Олег Феткулов не смог заменить колонию на ограничение свободы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В четверг, 9 марта, Березниковский городской суд отказал бывшему арт-директору ночного клуба «Хромая лошадь» Олегу Феткулову в удовлетворении иска о замене наказания с колонии-поселения на ограничение свободы.

Дело слушалось по ст. 397 УПК РФ.

Как сказано в решении суда, судебный акт оставлен без изменений.

Напомним, в ночь на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» в пожаре погибли 156 человек, 234 пострадали.

Олег Феткулов был признан одним из виновных по ч.3 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

В 2015 году он был переведён на облегчённые условия содержания, а в 2016 году — в колонию-поселение.

«Новый компаньон»