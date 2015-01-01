Александр Кондалов может покинуть Западно-Уральское управление Ростехнадзора в связи с обысками ФСБ
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Накануне, 9 марта, сотрудники УФСБ провело обыски в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Обыски проводились в рамках возбужденного уголовного дела по факту коррупции. Детали следствия пока не раскрываются.
Возможно, в связи с обысками пермское управление Ростехнадзора может покинуть его руководитель Александр Кондалов.
«Новый компаньон»
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