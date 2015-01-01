Опережая время В модернизацию пермских «Минеральных удобрений» за с 2012 по 2017 годы вложено более 4,2 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов провёл на площадке «Минеральных удобрений» пресс-конференцию, в ходе которой были озвучены итоги года и результаты модернизации предприятия.

В 2012 году завод вошёл в холдинг «Уралхим». С этого момента началась активная модернизация предприятия, а рост валового производства аммиака на «ПМУ» за пять лет составил 100 тыс. тонн в год.

«Это большой скачок в развитии предприятия», — отмечает топ-менеджер.

Структура производства продукции «Минудобрений»: 24% аммиак и 76% — карбамид.

Говоря об итогах 2016 года, директор предприятия отметил, что объём производства товарной продукции из-за длительного остановочного ремонта (34 дня) немного снизился по отношению к 2015-му году и составил 825 тыс. тонн. Однако, в 2017-м году объём выпуска продукции планируется увеличить до 888 тыс. тонн благодаря проведённой модернизации и коротким срокам остановочного ремонта.

В 2016-м году произошло незначительное снижение показателей валовой выручки и чистой прибыли «ПМУ», что объясняется снижением в 2016-м году цен на минудобрения на мировом рынке. Цены на аммиак снизились по сравнению со значением 2011 года в три раза, на карбамид — в 2,5 раз. По словам Алексея Аверьянова, несмотря на сложную ценовую ситуацию, «Уралхим» неизменно вкладывается в модернизацию.

«В 2016 году мы закончили большой инвестиционный цикл по модернизации агрегата аммиака. С 2012-го по 2017-й годы компания «Уралхим» вложила в «Пермские минудобрения» 4,2 млрд руб. Основной проект, который мы вели достаточно долго — четыре года, это модернизация агрегата аммиака стоимостью 1,1 млрд руб. В результате проведённых преобразований объёмы производства аммиака достигли 1 тыс. 720 тонн в сутки (больше чем ранее на 92 тонны), расход природного газа снизился на 62,2 м3/т, достигнув 1033 м3/т. Это лучший показатель среди крупнотоннажных агрегатов аммиака, работающих в России и странах СНГ», — отметил Алексей Аверьянов.

Следующий шаг, который планирует предпринять руководство завода, — это модернизация агрегата карбамида стоимостью 5 млрд руб. Проект стартовал в 2015 году и включает в себя строительство второй башни приллирования мощностью 1000 т/сут. и серьёзную модернизацию динамического и жидкостного оборудования в цехе карбамида. В итоге планируется повысить производительность агрегата карбамида с 1900 до 2700 тонн в сутки (на 40 %). Важным эффектом модернизации станет также увеличение энергоэффективности производства и снижение воздействия на окружающую среду. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Активная строительная фаза начнётся в 2018-м году, завершить работы планируется в 2019-м году.

Традиционно предприятие вкладывается в природоохранные мероприятия: в 2016 году на эти цели было направлено порядка 109 млн руб.

«Благодаря этим мерам и проводимой модернизации мы опережаем ужесточение российского экологического законодательства», — сказал Алексей Аверьянов.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»