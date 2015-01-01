Фирма «Кросс» требует с Владимира Нелюбина в суде 571 млн руб.

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Кредиторы требуют в суде признать экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Нелюбина банкротом.

Исковое заявление о признании экс-депутата Законодательного собрания Пермского края, а также бывшего акционера разорившегося «Экопромбанка», Владимира Нелюбина банкротом поступило в Арбитражный суд Ростовской области 13 октября 2016 года. Истцами в судебном процессе выступают ООО Фирма «Кросс», Виктор Лобанов, ОАО «Пермский Акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «Экопромбанк», Кирилл Михайлов, ООО «МКБ-Лизинг», ООО «Оргстрой-финанс», Владимир Жуков, АО Банк ВТБ, ООО «М-Лизинг» и ЗАО «Западно-Уральская химическая компания».

Исковые требования Кирилла Михайлова ранее в суде были удовлетворены в полном объёме (принято решение взыскать с Нелюбина 300 млн 730 тыс. руб. и утвердить финансового управляющего Станислава Никонова из союза арбитражных управляющих «Северная Столица»). В отношении должника была запущена процедура реализация имущества, которая продлится до 15 мая этого года.

Новые требования в размере более чем 600 млн руб. были заявлены 30 января этого года уже «Экопромбанком». Судебное заседание назначено на 13 марта.

Также свои исковые требования заявило «Кросс», бывшее акционером обанкротившегося банка, в размере 571 млн руб.

«Новый компаньон»