В Перми синхронизировали городскую и краевую системы учёта льготных пассажиров

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Департамент дорог и транспорта администрации Перми совместно с министерством транспорта Пермского края подвели итоги первого этапа тестирования систем учёта поездок городских и краевых льготных пассажиров. Перевозчики начали использовать для учёта краевых и городских льготников один валидатор, на котором установлено несколько программ.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, комиссионное тестирование работы валидатора с несколькими программами было проведено на базе автобусного маршрута №10. В ходе тестирования было установлено, что все три программы работоспособны и могут эксплуатироваться совместно.

В настоящее время два перевозчика уже воспользовались представленными возможностями. Так, валидаторы с несколькими программами, учитывающими городских и краевых льготников, уже эксплуатируются на автобусных маршрутах №26 и №62.

ООО «Новатор» и ООО «ИТ-ЦентрСервис», являющиеся представителями разработчиков краевой и городской программ учёта пассажиропотока, доработали программы для обеспечения возможности их установки на один валидатор и минимизации времени переключения между программами.

Кроме того, программы предоставляют перевозчику возможность дополнительно установить на валидатор любое другое программное обеспечение. Например, в случае использования перевозчиком собственной программы для учёта платных пассажиров.

В дальнейшем планируется упростить работу этой системы, исключив необходимость ручного переключения программ кондуктором.

Напомним, электронная система учёта льготных пассажиров заработала в Перми с начала 2017 года. На сегодняшний день к системе подключилось 23 автобусных маршрута.

«Новый компаньон»