Обманутые дольщики проведут в Перми сразу три протестных акции

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Фото: Константин Долгановский

Обманутые дольщики «Первого Пермского микрорайона» в субботу, 11 марта, проведут сразу три протестных акции.

Так, в 10.00 с площади у железнодорожной станции Пермь-I (ул. Монастырская, 3) начнётся первый автопробег, который пройдёт по улице Монастырской и Комсомольскому проспекту до Комсомольской площади.

Второй автопробег начнётся в 12.00 от дома по ул. Куфонина, 23. Он пройдёт по улице Подлесная, проспекту Парковый, затем по Локомотивной и Петропавловской.

В этот же день в 15.00 состоится пикет у монумента «Героям фронта и тыла от благодарных потомков», в котором будут участвовать дольщики не только «Первого Пермского микрорайона», но и других недостроенных жилых домов Перми, а также жители села Усть-Качка, работники Пермского свинокомплекса (посёлок Майский).

Напомним, «Первый пермский микрорайон» возводился в селе Лобаново с января 2014 года. Федеральный фонд РЖС объявил аукцион на право аренды земельного участка в 28,3 га, предназначенного для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса. Торги прошли 25 сентября 2012 года. Первая очередь реализации проекта предполагала возведение 12 трёхэтажных домов (515 квартир, или 28 тыс. кв. м). В конце 2015 года срок завершения строительства жилья первой очереди был намечен на третий квартал 2015 года. Но, несмотря на это, сроки сдачи жилья в эксплуатацию неоднократно переносились. Новая дата планируемого ввода домов пришлась на конец 2016 года. 23 мая застройщик — ООО «КамаСтройИнвест» — заявил о банкротстве предприятия. Чуть позже был ликвидирован банк «БФГ-Кредит», в котором «КамаСтройИнвест» взял кредит в размере 250 млн руб.

«КамаСтройИнвест» должен был вложить по меньшей мере 750 млн руб. Второй инвестор строительства «Первого Пермского микрорайона» — компания «Регион» — также должна была вложить в строительство домов 750 млн руб. Но, по неподтверждённым данным, деньги были израсходованы на другие цели.

17 февраля 2017 года по инициативе краевого минстроя прошло в краевом правительстве совещание с представителями Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по рассмотрению вариантов достройки «Первого Пермского микрорайона».

Сейчас прорабатывается вариант привлечения инвестора и правовой механизм возможной передачи инвестору земельных участков, выделенных Фондом РЖС для строительства объекта.

«Новый компаньон»