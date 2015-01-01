Березники попали в перечень вымирающих городов

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Известный российский блогер, бизнесмен Илья Варлаамов в своём «Живом Журнале» разместил пост «Вымирающие города России», где нашлось место и представителю Пермского края — Березникам.

За основу для подсчёта Варламов взял убыль населения в разных городах России. Список городов разделён на категории — города-миллионники, города с населением более 500 тыс. жителей, города населением от 100 тыс. до 500 тыс. и города, где живут от 50 до 100 тыс. человек.

Столица Верхнекамья в этом списке из 14 городов занимает восьмое место вслед за Норильском и перед Рыбинском. Город из Прикамья не вошёл в лидеры и не имеет каких-то собственных рекордов. Так, Воркута считается самым быстро вымирающим город России, Нижний Новгород — единственным «умирающим» городом-миллионером. Тула — единственным городом, лишившимся статуса «полумиллионера», Магадан — самой быстро вымирающей столицей региона, Норильск — самым быстро вымирающим крупным городом. Березники заняли второе место в общем списке по процентной убыли населения. Так, с 2006-го по 2016 годы население здесь сократилось на 12,88%. (на 21 тыс. 674 человека). В Воркуте, например, за последние десять лет население уменьшилось более чем на четверть.

Но в отличие от Воркуты, Березники не моногород, здесь работает ряд крупных предприятий: «Ависма», «Уралкалий», «Азот», «Березниковский содовый завод» и «Сода-хлорат».

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