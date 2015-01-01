Московские генетики выявят характерные особенности коми-пермяков

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С 13 по 16 марта федеральный Медико-генетический центр из Москвы будет проводить генетическое исследование генетических особенностей коми-пермяков.

Исследование является частью проекта «Российские геномы».

Генетические особенности будут определяться по ДНК, полученных из образцов крови, собранных у добровольных участников. Обследование будет осуществляться на базе ФАП и центральных больниц в Верх-Юсьве, Купросе, Верх-Иньве, Кудымкаре, Архангельском, Кочево, Косе, Белоево, Егве, Ошибе и Куве. Об этом в своём блоге сообщил глава Коми-Пермяцкого округа — министр Пермского края по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков.