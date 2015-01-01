Росгеология промониторит грунтовые и поверхностные воды в Перми

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АО «КамНИИКИГС» (входит в государственный геологический холдинг Росгеология) приступает к проведению режимных наблюдений за химическим составом грунтовых и поверхностных вод в районе полигона складирования отходов производства ОАО «КамТЭКС-Химпром». Опорный мониторинг с использованием 15 скважин-пьезометров был оборудован здесь в 1991-1996 годы. С тех пор сотрудники «КамНИИКИГС» ежегодно проводят наблюдения на объекте в весенний паводковый и летний меженный периоды.

Полигон расположен в 500 м к востоку от территории предприятия. Создан он был в середине прошлого века для складирования промышленных отходов завода (пиритных огарков сернокислого производства). После прекращения выпуска серной кислоты здесь был оборудован котлован площадью около 500 кв. м для хранения сухих химических отходов четвёртого и пятого классов опасности.

Последние три года новые захоронения на полигоне не производятся.

Также сегодня существует проект по рекультивации объекта, в соответствии с которым собственник обязан проводить режимные наблюдения за поверхностными и подземными водами в пределах единой санитарно-защитной зоны.

«Новый компаньон»