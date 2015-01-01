В Перми на митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией выступит Алексей Гоман

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18 марта на Соборной площади в Перми пройдёт митинг-концерт, посвящённый очередной годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Праздничный митинг ежегодно собирает несколько тысяч человек. На этот раз специальным гостем концерта будет известный российский исполнитель, поэт и композитор, победитель конкурса «Народный артист» Алексей Гоман.

Также выступят творческие коллективы из Пермского края. Неподалеку от Соборной площади будет организована сельскохозяйственная ярмарка, где все желающие смогут приобрести продукцию местных аграриев по ценам производителей.

Напомним, первый митинг в Перми в 2014 году собрал около 7 тыс. человек, в 2016 году на празднике побывали более 10 тыс. прикамцев.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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