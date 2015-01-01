Железнодорожный вокзал на Пермь-II отремонтируют за 1,6 млн руб.

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Железнодорожный вокзал Пермь-II будет отремонтирован за 1,637 млн руб. Подрядчика определят 9 марта. Он должен будет отремонтировать детский и воинский зал, установить подвесные потолки в коридоре, а также провести электромонтажные и проложить новые трубы в здании до конца 2017 года.

Напомним, ранее на вокзале начался ремонт пешеходного тоннеля. Подрядчик должен был отремонтировать потолки, заменить плитку керамогранитом и отремонтировать лестницы, убрав деревянные ступени.

Ожидается, что в мае будет готов проект транспортно-пересадочного узла «Пермь-2», в котором будет предусмотрена реконструкция вокзала, а также строительство коммерческих помещений.