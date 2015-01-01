Максим Решетников и Елена Зырянова обсудили бюджетный потенциал Прикамья

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Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова и врио главы региона Максим Решетников провели рабочую встречу, в ходе которой детально обсудили основные направления бюджета и возможность корректировки регионального законодательства, сопровождающего бюджетные процессы.

Как сообщила «Новому компаньону» Елена Зырянова, во время встречи с губернатором поднимались вопросы, связанные с большими полномочиями органов исполнительной власти и усиленным контролем со стороны законодательных органов. Иными словами, речь шла о большем доверии в период исполнения бюджета.

«Бюджет, принимаемый на трёхлетний период 2017- 2019, годов будет более детализрован. Кроме того, нами рассмотрены основные направления расходования и формирования доходной части бюджета. Максим Геннадьевич видит большой потенциал для повышения доходов бюджета в Пермском крае. В основном, речь идёт о налогах на прибыль, имущество, предпринимательскую деятельность. Доходы из этих источников могут быть увеличены на 10%» — сказала Елена Зырянова.

Также председатель бюджетного комитета ЗС обратила внимание на погруженность Максима Решетникова в вопросы изменения законодательства, связанного с бюджетным кодексом и региональными законами. Глава Прикамья настаивает на том, чтобы все правила распределения межбюджетных трансфертов и субсидий на территории Пермского края имели целевой характер.