Максим Решетников поздравил педагогов гимназии №17

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Во вторник, 7 марта, глава Прикамья Максим Решетников посетил гимназию №17, которую он закончил в 1996 году. Глава региона встретился с коллективом гимназии, поздравил педагогов с Международным женским днём. Руководителя региона встретила его классный руководитель Татьяна Гартман и директор гимназии Элеонора Падей.

Максим Решетников зашёл в класс и посидел за партой в первом ряду, за которой получал знания, посетил учебные кабинеты и библиотеку, оставил запись в Почётной книге выпускников гимназии, а директор учреждения вручила главе региона медаль, выпущенную к юбилею гимназии.

Глава Прикамья подарил букеты цветов директору и женскому учительскому коллективу и поздравил педагогов с праздником.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Главный ключ к успехам выпускников гимназии кроется в вашей работе, дорогие учителя, в вашем профессионализме, неравнодушии и самоотдаче. Помню, в самом начале 1990-х годов наша гимназия самой первой в крае ввела предмет экономики. И лично для меня это стало судьбоносным — высшее образование и весь последующий профессиональный путь был связан с этой сферой деятельности. Вы помогаете детям находить себя в профессии, в жизни. Именно поэтому гимназия для нас, её выпускников, — не просто школа, а практически второй дом, где тебя всегда ждут, и куда всегда хочется вернуться. От всей души благодарю вас за теплый прием и поздравляю с наступающим праздником весны, любви и красоты — 8 марта! Желаю вам успехов в работе и жизни, талантливых и благодарных учеников, счастья, радости и весеннего настроения!

Затем в гимназии прошёл концерт, организованный учениками и педагогами гимназии.