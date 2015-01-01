У «Амкара» может появиться дополнительный домашний матч

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Пермский «Амкар» получил неожиданную возможность пополнить очковый запас, используя поддержку домашнего стадиона.

Как нам сообщили в пресс-службе ФК «Томь», на вчерашнем заседании комиссии РФПЛ по оценке качества футбольных полей было принято решение о невозможности проведения матча 20-го тура чемпионата России между «Томью» и «Амкаром» на стадионе «Труд» в Томске 18 марта 2017 года. Вероятнее всего встреча будет перенесена на пермский стадион «Звезда».