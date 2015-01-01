Прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы КСП

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В Пермской гордуме состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность председателя Контрольно-счётной палаты Перми. Члены комиссии только утвердили текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность председателя пермской КСП.

Напомним, в комиссию вошли первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин, председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Наталья Мельник, председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе, председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский, председатель комитета по социальной политике Василий Кузнецов, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова.

Конкурс состоится 18 апреля.

Напомним, последний конкурс по выбору председателя КСП Перми прошёл в 2012 году. Тогда его выиграла Мария Батуева, получив наибольшее число голосов. В феврале было решено, что конкурс пройдёт в закрытом режиме.