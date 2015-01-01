Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 10 марта

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Прощание с зимой. Глава города Дмитрий Самойлов провёл инспекционную поездку по районам левобережной части Перми. Градоначальник поменял формат выездных совещаний, теперь маршрут строится на основе жалоб жителей, поступивших на интерактивный ресурс «Решаем вместе». Оказалось, в Перми лучше всего очищают от снега Дзержинский и Ленинский районы.

Третий не лишний. Власти Перми подбирают площадку для строительства нового моста через реку Каму.

Проезд по расчёту. Иногородние студенты смогут пользоваться льготным проездным уже с апреля.

Проверь себя. Автором Тотального диктанта станет Леонид Юзефович.

Музей для больших и маленьких. В PERMM стартовали образовательные программы для людей всех возрастов.

Праздник доброй воли. В Перми начался набор волонтёров на праздничные мероприятия в День Победы.

Правила безопасности. Что нужно делать, чтобы ваш ребёнок не потерялся.

Открыт приём заявок на участие в конкурсе «Город — это мы». Особенностью конкурса в этом году станут проекты, посвящённые Году экологии.

Сила в людях. Краевой Паралимпийский спортивный фестиваль в этом году проходит под девизом «Спорт в сердце каждого».

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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