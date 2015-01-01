Максим Решетников возглавил краевую комиссию по ликвидации ЧС

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Глава Прикамья Максим Решетников с рабочим визитом посетил краевое управление МЧС, где провёл заседание региональной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Одним из важных вопросов заседания стало внесение изменений в состав комиссии. Теперь возглавлять её будет лично глава региона, а его заместителями станут и.о. министра территориальной безопасности Андрей Ковтун и начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Олег Попов. Также при комиссии были созданы рабочие группы.

На повестку были вынесены вопросы подготовки к прохождению весенне-летнего половодья в 2017 году и обеспечения пожарной безопасности на объектах здравоохранения, образования и социальной защиты населения. До 22 марта муниципалитеты должны отчитаться о готовности к весеннему половодью.

Максим Решетников подчеркнул, что нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации с подтоплением жилых домов.

«Основное внимание необходимо уделить превентивным мероприятиям: мониторить ледовую и паводковую обстановку в районах, исключить ледяные заторы и подготовить потенциально опасные гидротехнические сооружения к пропуску половодья. Плюс важно обеспечить готовность региональной системы оповещения, все необходимые объекты должны иметь резервные источники энергоснабжения», — заявил глава Прикамья.

Источник — администрация губернатора Пермского края