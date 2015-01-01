ГК «ЭКС» продаст шесть объектов недвижимости в Пермском крае

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Как сообщает директор ООО УК «ЭКС» Аркадий Кац на своей странице в Facebook, ЭКС выставило на продажу пять объектов в Перми: ЦУМ (ул. Ленина, 45), ООО «Нива» (Комсомольский пр., 64), ООО «Гастроном №17» (ул. Карбышева, д.48), ООО «Товары для дома 33» (ул. Солдатова, д. 34), ООО «Гастроном № 10» (ул. Сибирская, 50) — и ещё один объект недвижимости в Чусовом на ул. 50лет ВЛКСМ, 58/1 (ООО «ТЦ в Чусовом»).

В некоторых из этих объектов, несмотря на то, что они выставлены на продажу, работают магазины «СемьЯ».

По словам Аркадия Каца, магазины продолжат свою работу даже после их продажи и будут приносить доход новому владельцу.

Вырученные от продажи средства в размере 1,3 млрд руб. планируется инвестировать в развитие розничной сети «СемьЯ».

«Новый компаньон»