«Гипростроймост» представил четыре варианта строительства третьего моста через Каму

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3 марта в администрации Перми прошло совещание, на котором представители «Института Гипростроймост-Санкт-Петербург» презентовали первые результаты своей работы по разработке строительства третьего моста через Каму. Как поясняют в администрации Перми, проектировщики руководствовались несколькими критериями. Основные из них: транспортный, строительный и экономический.

Напомним, первоначально рассматривалось девять площадок для строительства створа нового моста. Впоследствии из них было отобрано четыре варианта, с точки зрения лучшего транспортного эффекта: с выходом на площадь Гайдара, улицу Крисанова, реки Егошиха в микрорайоне Разгуляй и площадь Восстания. Для оценки каждого из вариантов разработчики применили транспортное моделирование, эффективность определяли с точки зрения среднего времени поездки, транспортной безопасности и устойчивости работы уже действующей транспортной системы.

Для моделирования применялось несколько вариантов расчёта. В том числе учитывалось текущее состояние транспортной системы на 2016 год. Использовались и варианты оценки транспортных эффектов от пуска мостов, транспортной безопасности с закрытием проезда по шлюзам ГЭС и с закрытием действующего Коммунального моста, варианты устойчивости работы транспортной системы, включая оценку роста средней скорости движения и изменения средней дальности поездки. Каждый из вариантов предполагал девять сценариев.

В ближайшее время проектный институт планирует составить прогноз транспортных расчётов на 2027 и 2042 годы, а также дать предварительную оценку стоимости сооружения с учётом строительства подъездов к каждому мосту. Проработаны будут все четыре отобранных варианта, результат расчётов власти Перми ожидают к маю этого года. В результате будет выбрана одна площадка.

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