Региональный политсовет «Единой России» начал подготовку к праймериз и принял ряд кадровых решений Армен Гарслян избран первым заместителем секретаря реготделения

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 6 марта, состоялось заседание регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края.

Политсовет принял решение делегировать полномочия по организации и проведению процедуры предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае местным политсоветам местных отделений партии. Решение касается Верещагинского, Гайнского, Еловского, Косинского, Кочёвского, Красновишерского, Кудымкарского, Нытвенского, Октябрьского, Суксунского, Юрлинского, Юсьвинского районов и городских округов «Город Губаха» и Лысьва.

Также делегированы полномочия по проведению процедуры предварительного голосования на повторных и дополнительных выборах в указанных муниципальных образованиях.

Фото: Константин Долгановский

На политсовете был принят ряд кадровых решений. Так, член президиума регионального политсовета, депутат Законодательного собрания края Армен Гарслян был избран на должность первого заместителя секретаря реготделения «Единой России». Напомним, Армен Гарслян также занимал эту должность в период с 2012 по 2016 годы.

На политсовете также был избран состав регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края в количестве 11 человек. На согласование президиуму центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» для избрания председателем предложена кандидатура Ирека Хазиева, секретаря первичного отделения Ленинского района Перми.

Также назначены региональные координаторы федеральных партийных проектов «Единой России». Напомним, «Единая Россия» реализует в Пермском крае 16 проектов: «Школа грамотного потребителя», «Детские сады — детям», «Детский спорт», «Единая страна-доступная среда», «Крепкая семья», «Театры малых городов» и другие.

Политсовет не рассматривал вопросы, связанные с процедурой выдвижения своего кандидата на выборы губернатора Пермского края. О ходе подготовки к решению этого вопроса рассказал и. о. руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

Фото: Константин Долгановский

Вячеслав Григорьев, и. о. руководителя исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края:

— В соответствии с положением о проведении предварительного голосования кандидатуры для последующего выдвижения от «Единой России» на должность высшего должностного лица субъекта России выдвигаются региональным политсоветом партии или президиумом Генсовета. В настоящее время ведётся активная подготовка к проведению предстоящего предварительного партийного голосования, как со стороны регионального отделения «Единой России», так и со стороны главы Прикамья Максима Решетникова, проводятся консультации. По этому вопросу налажено тесное взаимодействие между секретарём регионального отделения «Единой России» Николаем Дёмкиным и новым главой Пермского края Максимом Решетниковым, в еженедельном режиме проходят их встречи.

«Новый компаньон»