Сформирована рабочая группа по подготовке строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета Группу возглавила Ирина Ивенских

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На прошедшем 3 марта совещании по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета врио губернатора Пермского края Максим Решетников дал поручение Министерству культуры и городским властям создать рабочую группу и проработать варианты подходящих площадок для строительства, которые устроили бы театральный коллектив и жителей Прикамья.

В состав рабочей группы вошли министр культуры Пермского края Галина Кокоулина, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина, и.о. генерального директора Управления капитального строительства Пермского края Андрей Коробов, и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Сергей Филимонов, заместитель главы администрации Перми — начальник департамента градостроительства Андрей Ярославцев.

Возглавила рабочую группу вице-премьер правительства Пермского края Ирина Ивенских.

При необходимости рабочая группа может быть расширена.