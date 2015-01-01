Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 7 марта
Осмысленный и беспощадный. Каков протестный потенциал в Перми на пороге очередного выборного цикла?
Преимущество полей. Максим Решетников фактически закончил формирование новой команды.
Юбилей неоценённой победы. Четверть века назад начались рыночные реформы в России, и даже сегодня не все понимают, что они были неизбежны: мнение Евгения Сапиро.
Пятый пошёл. Новую сцену Пермского театра оперы и балета решено строить на берегу Камы в пятом квартале.
Гранты дошли до «умников». Эксперты утвердили очередной пул победителей.
Биржевой терминал — каждому арендатору. Пермское представительство СПбМТСБ зафиксировало первую сделку по продаже прикамского леса.
Иллюзия стабильности. Новая фаза состояния экономики снова лишает её драйверов роста: мнение Игоря Вагизова.
На центре не сэкономить. Чем руководствуются покупатели разных типов жилья в Перми?
Зов Чердыни. Жители Чердынского района с нетерпением ждут строительства новой районной больницы.
Сочинские встречи. Пермская делегация приняла деятельное участие в Российском инвестиционном форуме.
В фарватере лидерства. Пермь остаётся ключевым звеном в развитии региона.
Алексей Дёмкин: Крупные инвестпроекты в городе будут. Председатель «градостроительного» комитета Пермской городской думы — об актуальных проблемах городской застройки.
Танцы на серьёзные темы. «Сцена-Молот» на протяжении всего своего существования находится в поиске формата, но, может быть, этот поиск и есть её формат?
Дурак дураку рознь. В Пермском театре кукол состоялась премьера авторского спектакля Аси Галимзяновой.
Заповеди счастливого человека. Изданы мемуары директора трёх прикамских бумкомбинатов.
Тень прошлого. Бывает, что какая-то книга пройдёт в своё время тихо-незаметно, а спустя лет 20—30 за ней начинают гоняться.
И в воздух лифчики бросали. Александр Васильев призвал пермяков быть благодарными деду Сергея Дягилева.