Amway откроет магазин в Перми

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Как сообщили «Новому компаньону» в пермском представительстве американской корпорации Amway, в середине этого года компания планирует открыть первый магазин по продаже продукции собственного производства под названием «Мой центр Amway» в Перми.

Предположительно, магазин появится на первом этаже ЖК «Виктория» на ул. Революции 21. Площадь составит 800 кв. м. Общая сумма инвестиций оценивается в 15 млн руб.

Напомним, ранее «Коммерсант» сообщал о том, что Amway переходит от прямых продаж к стационарной торговле. В связи с чем компания намерена до конца 2019 года открыть 28 магазинов в России. Первые пять точек уже открылись в Нижнем Новгороде, Уфе, Краснодаре и Красноярске. Ещё один магазин заработал в Казани. Три будут запущены в Иркутске, Москве и Перми в этом году. При этом 16 магазинов американская корпорация откроет на месте центров по распространению продукции, работающих в сегменте b2b.

Средняя площадь каждого магазина составит не менее 500-800 кв. м.

Компания намерена инвестировать в открытие магазинов в России не менее 600 млн руб. Средний срок возврата вложенных средств составит четыре года.