Максим Решетников занял шестое место в рейтинге «Медиалогии»

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Врио губернатора Прикамья Максим Решетников попал в ТОП-10 рейтинга глав регионов РФ, составленного «Медиалогией» за февраль 2017 года.

Напомним, в этот рейтинг включаются действующие главы субъектов РФ. Составляется он с учётом количества упоминаний глав регионов в соцмедиа. Для этого учитываются сообщения не только в СМИ, но и в Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram, в блогах и на форумах.

Максим Решетников впервые попал в этот рейтинг, сразу заняв в нём шестую позицию, собрав 21 тыс. 590 упоминаний.

Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место у главы Чечни Рамзана Кадырова. Третью строчку рейтинга занял глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.