Иногородние студенты смогут пользоваться льготным проездным уже с апреля

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Фото: Константин Долгановский

Департамент дорог и транспорта Перми подготовил проект, предусматривающий введение льготного проездного с разным количеством поездок и ценами. Проездным смогут пользоваться иногородние студенты пермских вузов. Проект будет рассмотрен на мартовском заседании Пермской городской думы.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, проект внесения изменений в решение Пермской городской думы «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми» проходит внутреннее согласование в администрации и будет вынесен на мартовское пленарное заседание гордумы.

Решение об отмене ограничений, связанных с местом жительства студентов, было принято администрацией Перми. Если депутаты согласуют изменения, купить проездной смогут и иногородние студенты.

Кроме того, предлагается предоставить льготникам возможность самим выбирать количество поездок. Так, по своему усмотрению они смогут купить проездной на 60, 90 и 120 поездок. Стоимость проездных будет различной, при этом сумма скидки по проездному останется неизменной и составит 40% от стоимости поездки, то есть при общегородской цене одной поездки 20 руб. цена льготной поездки составляет 12 руб.. Восемь рублей за каждую поездку будет компенсировать городской бюджет.

Напомним, электронная система учёта льготных пассажиров заработала в Перми с начала 2017 года. На сегодняшний день к системе подключены 22 автобусных маршрута.

«Новый компаньон»