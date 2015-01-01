600 человек стали участниками первого этапа краевого Парафестиваля Краевой Паралимпийский спортивный фестиваль проходит в рамках реализации проекта «Единая страна — доступная среда»

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В субботу, 4 марта, в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева состоялось открытие VII краевого Паралимпийского спортивного фестиваля под девизом: «Спорт в сердце каждого!»

Лидер партии «Единая Россия» в Пермском крае Николай Дёмкин вручил благодарственные письма за многолетний труд, пропаганду здорового образа жизни, развитие адаптивной физической культуры и паралимпийского движения в Пермском крае режиссёру-постановщику краевых Паралимпийских спортивных фестивалей Нине Кузнецовой, главному судье краевых Паралимпийских спортивных фестивалей Татьяне Бушуевой и заслуженному мастеру спорта России, четырёхкратной чемпионке Паралимпийских зимних игр Любови Паниных.

«Прикамский Парафестиваль — крайне востребованное мероприятие, год от года интерес к нему растёт, а значит, мы будем проводить его и дальше», — подчеркнул Николай Дёмкин.

На открытии VII Парафестиваля участников также поприветствовали представители спортивных федераций, победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр, ветераны спорта, представители депутатского корпуса, законодательной и исполнительной власти, представители общественности.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия»:

— Паралимпийский спорт вызывает у меня глубокое уважение, и я преклоняюсь перед мужеством, силой воли паралимпийцев, желанием победить, преодолевая себя. Партия «Единая Россия» стояла у истоков паралимпийского движения в Пермском крае. Сегодня наших паралимпмйцев знают далеко за пределами и Перми, и России. Хочется пожелать им удачи и успехов в соревнованиях!

Первый этап Парафестиваля собрал 600 спортсменов-инвалидов из 30 районов Прикамья. Спортивная часть первого этапа состояла из прыжков в длину с места, дартса, бега на 60 метров, гонок на колясках, гиревого спорта, шахмат, армспорта, динамометрии.

Александр Ивонин, региональный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда», член исполкома Паралимпийского комитета России:

— Краевой Паралимпийский спортивный фестиваль проходит в рамках реализации проекта Партии «Единая Россия» в Пермском крае «Единая страна — доступная среда». Мероприятие проводится с 2011 года, мы стараемся разнообразить программу соревнований. Первый фестиваль мы провели шесть лет назад, в нём было всего четыре этапа, сейчас этапов семь.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Жуков. Лукойловцы не первый год оказывают поддержку паралимпийскому движению в Пермском крае. В честь очередного фестиваля нефтяники подготовили для организаторов — федерации физкультуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата — подарок — специальную беговую дорожку.



За призовые места спортсмены-инвалиды были награждены медалями, дипломами и ценными призами.

Волонтёрами краевого Паралимпийского фестиваля традиционно выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Отметим, в открытии VII Парафестиваля приняли участие воспитанницы Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени атамана Ермака (Нытвенский район). В ноябре 2016 года нытвенские кадеты представляли Пермский край на Параде в Самаре.



Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае