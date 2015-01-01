В центре Перми выставлен на продажу особняк Демидова

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Двухэтажный особняк П.Д. Демидова, расположенный в историческом центре города на ул. Ленина 46А и построенный в первой половине 19 века, планируется продать за 30 млн руб. Кадастровая стоимость памятника регионального значения достигает 2 млн 706 тыс. руб.

Общая площадь особняка составляет 545 кв. м. Кроме того, к отдельно стоящему зданию прилагается участок во дворе, который можно использовать под парковку автомобилей.

Как сообщил представитель владельца здания, первый этаж особняка отремонтирован и предназначен под заведение общепита. В частности, на площади в 260 кв. м располагается посадочная зона кафе, подсобные помещения и кухня с соответствующей отделкой и коммуникациями.

Напомним, ранее здесь недолгое время размещалось кафе «Цитрус».

Что касается второго этажа приблизительно той же площади, то он требует косметического ремонта, раньше здесь размещались офисные помещения. На второй этаж есть два отдельных входа с ул. Ленина и со двора.

Как стало известно «Новому компаньону», на сегодняшний день историческое здание пустует — все прежние арендаторы съехали. Продавец уточняет, что в плане аренды особняк вызывает живой интерес у потенциальных покупателей, однако большинство арендаторов рассчитывают на долгосрочную аренду, которая из-за продажи здания пока невозможна.

Известно что здание находится в собственности юридического лица с 2013 года, именно тогда муниципалитет продал особняк в частные руки.



Также продавец рассматривает возможность продажи здания в рассрочку или в обмен на ликвидные объекты недвижимости. Но в любом случае, как заявил представитель продавца, планируется получить от продажи здания не менее 15 млн руб. наличными.