Эксперты России обсудят на Камском форуме ситуацию c коммерческой недвижимостью

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24 марта 2017 года в рамках XII Камского форума профессионалов рынка недвижимости в ВЦ «Пермская ярмарка» (Пермь, шоссе Космонавтов, 59) состоится секция «Девелопмент коммерческой недвижимости: успешные практики в условиях перемен». Организатор секции: Представительство Российской гильдии управляющих и девелоперов в Перми. Официальное представительство РГУД в Перми и Пермском крае — компания PAN City Group. Модератором выступит заместитель генерального директора PAN City Group, CPM Игорь Голубев.

«Девелопмент коммерческой недвижимости: успешные практики в условиях перемен» — специализированная секция, которая стала ежегодной дискуссионной площадкой Международного Камского форума профессионалов рынка недвижимости, где в живом интересном формате обсуждаются наиболее острые вопросы данного сегмента. Поводов для обсуждения — более чем. За прошедший год участниками рынка был накоплен большой опыт по развитию бизнеса в новой экономической реальности. И некоторые практики доказали свою успешность. В рамках мероприятия участники проведут анализ развития сегментов коммерческой недвижимости в регионах, оценят, в чём отличие маркетинговых стратегий по продвижению проектов и услуг в сфере коммерческой недвижимости от других, представят опыт и технологии эффективно работающих в этой сфере компаний и инструментарий повышения эффективности ведения бизнеса, рассмотрят технологические и управленческие прорывы компаний на рынке коммерческой недвижимости, которые за прошедший год достигли существенных успехов, поделятся опытом реализации антикризисного менеджмента.

В прошлом году спикерами секции стали такие крупные эксперты рынка, как вице-президент РГУД, генеральный директор ГК «Денова» (Тюмень) Наталья Девяткова, заместитель генерального директора группы компаний RRG (Москва) Эвелина Ишметова, генеральный директор компании PromotionRealty (Москва) Виталия Львова, руководитель проектов развития формата супермаркет в регионах компании Х5 Retail Group (Москва) Сергей Червяков, генеральный директор «Института публичных выступлений» (Тюмень) Ирина Баржак, генеральный директор девелоперской компании «Ирбис» Геннадий Киркин, заместитель генерального директора «Ирбис» (Санкт-Петербург) Ольга Аршанская, ГК «ЭКС» (Пермь) Елена Жданова и другие.

В этом году мероприятие традиционно соберёт ведущих специалистов рынка коммерческой недвижимости России и Пермского региона и станет площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов и интересных предложений. Для работы в секции приглашаются представители федеральных и пермских девелоперов, управляющих компаний, консалтинговых компаний, международных ритейлеров. Кроме того, в рамках форума будут представлены новые проекты коммерческой недвижимости — как те, которые успешно существуют на рынке Перми и России уже несколько лет, так и те, которые будут запущены в 2017-19 годы. Следите за подробностями, будет интересно!

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