На БСЗ обновился состав совета директоров

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На прошедшем внеочередном собрании акционеров «Березниковского содового завода» были досрочно прекращены полномочия прежнего совета директоров, определён количественный состав и избраны новые члены.

И если первые два вопроса носили формальный характер, третий внёс существенные изменения в обновлённый состав совета директоров. Так, три кресла в новом совете директоров заняли представители московского филиала «Башкирской химии» АО «Башкирская содовая компания». В частности, заместитель директора по персоналу Ольга Буряк, ведущий специалист отдела инвестиций Алексей Прусаков, а также директор департамента бюджетирования и отчётности Алла Ткаченко.

Помимо них, в обновлённом совете остались и прежние представители главного собственника березниковского предприятия — генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» и «Березниковский содовый завод» Ан Ен Док, председатель совета директоров БСЗ Сергей Иванушкин, заместитель директора юридического департамента московского филиала «Башкирской химии» АО «Башкирская содовая компания» Елена Исаева и её подчинённый ведущий специалист этого же департамента Павел Ерёмин.

Чуть позже был избран новый председатель совета директоров — Сергей Иванушкин, который одновременно занимает должности генерального директора АО «Башкирская химия», заместителя директора по экономике и финансам в московском филиале «Башкирская химия» АО «Башкирская содовая компания» и является членом совета директоров АО «Сырьевая компания».

Исполнительный директор «Березниковского содового завода» Наиль Шамсутдинов в новый состав совета директоров «Березниковского содового завода» не вошёл.