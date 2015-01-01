ОАО «МРСК Урала» вернёт просроченную дебиторскую задолженность до конца 2017 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как следует из протокола заседания совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28 февраля 2017 года, советом директоров было принято единогласное решение о возврате просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 1 января 2017 года.

В связи с чем был утверждён план-график возврата недостающих средств.

Так, сумму в 2 млрд 511 млн руб. планируется восполнять частями. В первом квартале 2017 года общество планирует вернуть 287 млн руб., во втором — 1 млрд 273 млн руб., в третьем — 478 млн руб. и в четвёртом — 473 млн руб.

Напомним, ранее «Правда. Урфо» сообщала, что двумя основными должниками ОАО «МРСК Урала» являются ПАО «Челябэнергосбыт» и ПАО «Пермэнергосбыт». Уровень просроченной дебиторской задолженности первой компании оценивается в 2,5 млрд руб., второй — 1,5 млрд руб.

По данным бухгалтерской отчётности ПАО «Пермэнергосбыт», размер дебиторской задолженности общества за 2015 год составил 2 млрд 982 млн руб., на конец 2014 года —2 млрд 591 млн руб.

«Новый компаньон»