Максим Решетников укрепил позиции в рейтинге «Петербургской политики» Первые оценки масштабной ротации

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forbes.ru

Фонд «Петербургская политика» опубликовал февральский рейтинг устойчивости регионов, составленный на основе наиболее значимых региональных событий.

Пермский край традиционно находится в группе территорий со слабой устойчивостью, занимая в этом списке пятое место с конца. Хотя составители рейтинга отмечают, что некоторое падение в этом рейтинге коснулось всех регионов, где в феврале произошла замена глав.

Составители рейтинга отмечают, что масштабная ротация, хоть и проводилась в 2012 году (тогда были заменены главы 19 регионов), в 2017 году смена части губернаторского корпуса была подана как ключевое событие в федеральной политике.

«В случае Пермского края в проведённой ротации имеется элемент преемственности, при этом копившаяся политическая напряжённость несколько разрядилась. В Карелии, например, была выбрана фигура, символизирующая погруженность в республиканскую проблематику и понятность местным элитам. Что же касается остальных регионов, то там руководителями стали малознакомые и понятные местным сообществам персоны, поэтому процесс «залечивания» последствий ротации будет носить более длительный характер», — отмечают в фонде.

К основному рейтингу регионов прилагается и рейтинг оценки первых итогов работы новых губернаторов. По большинству пунктов врио губернатора Пермского края Максим Решетников получил средние оценки. Так, такие показатели, как комфортность восприятия элитами, адаптированность к местной повестке дня, степень публичности и опора на прежнюю администрацию были оценены как «средние», а «высокий» статус получили только эффект от замены и демонстрация федеральной поддержки на старте. В целом эта картина характерна и для других назначенцев. Например, среди пяти новых губернаторов низкая адаптированность к местной повестке зафиксирована только у Андрея Никитина (Новогородская область) и Николая Любимова (Рязанская область)

Из списка описания публичной активности назначенных врио глав видно, что губернаторы уже назвали приоритетные направления своей деятельности. Например, глава Новгородской области Андрей Никитин пообещал в первую очередь решать проблемы с дорогами и ЖКХ; губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал своими первоочередными задачами знакомство с регионом и людьми и заслушивание максимального количества мнений; глава республики Карелия Артур Парфёнчиков сообщил, что считает общение с жителями в соцсетях частью своей работы и пообещал, что сайт правительства будет реформирован, а власть заведет аккаунты в Twitter и Instagram и также подписал соглашения с Вологодской областью об объединении вертолетных парковок, с АСИ и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения о привлечении в республику съёмочных групп.

Максим Решетников, исходя из рейтинга, решил сосредоточиться на проблеме переселения жителей Березников. С этим вопросом связано сразу несколько действий Решетникова. Например, проведение в Березниках совещания об ускорении сроков строительства домов, заявление о том, что он поддержкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в выделении 2 млрд руб. на переселение березниковцев и о том, что он рассчитывает на приход крупных торговых сетей в Березники, Соликамск и Чайковский. Также в списке обещаний первых трёх недель — скорое строительство нового здания Пермского театра оперы и балета и содействие в комплексном развитии Перми к 300-летию города.

В целом, список наиболее важных положительных изменений в Перми включает подписание врио губернатора Максимом Решетниковым и главой группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом соглашения по строительству тепличного комплекса в Пермском крае; получение седьмого места в рейтинге эффективности государственной поддержки малого бизнеса информационно-аналитического портала «Все Выборы»; получение шестого места в рейтинге регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ; получение десятых мест в рейтинге инновационного потенциала крупных российских городов Финансового университета при Правительстве РФ и развитию футбола в рейтинге командных игровых видов спорта «Петербургской политики» и газеты «Спорт-экспресс».

Негативными событиями, по мнению экспертов фонда, в Пермском крае стали: задержание замначальника департамента земельных отношении мэрии Перми Павла Пахунова, подозреваемого в получении взятки; анонсирование отключения водоснабжения Кудымкара в марте на пять дней в связи с окончанием действия лицензии Кудымкарского водоканала и 83-е место по динамике реальных денежных доходов населения по данным Росстата.

Николай Иванов, политолог:

— Уверенные позиции в рейтингах «Петербургской политики» и «Медиалогии» Максим Решетников занял потому, что он был позитивно воспринят общественностью, и от него ждут позитивных изменений. Разумеется, дальнейшее отношение к себе, как к главе региона, Максим Геннадьевич будет формировать за счёт результатов своей работы. Но пока об этом рано говорить. На сегодняшний день его, как грамотного политика, характеризует формирование команды. Назначение профессионалов своего дела на министерские должности я считаю главной заслугой Максима Решетникова на текущий момент. Кроме того, показательным был визит Максима Геннадьевича в Березники, который он совершил практически сразу после назначения. То, что он начинает свой путь с решения проблемных вопросов, и не игнорирует такие «болевые точки» региона, как ситуация в Березниках, говорит о том, что он серьёзно настроен на решение сложных вопросов.



