Интрига вне игры «Амкару» не нужно будет сильно переживать за место в премьер-лиге

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5 марта выездным матчем с «Уралом» пермская команда продолжила чемпионат России. Продолжила проигрышем 0:1. Хотя играла лучше, чем хозяева. Но это не столь важно — нынче «Амкар» уже точно не будет бороться за выживание в премьер-лиге, поскольку с 27 очками занимает седьмое место. Скорее всего, в десятку лучших российских команд он войдёт. А вот в зону еврокубков красно-чёрным попасть будет невероятно сложно. Впереди команды, укомплектованные более качественными игроками, чем «Амкар».

И какой бы ни была поставленная командная игра у пермяков, как показывает практика, в конечном итоге класс бьёт порядок. Чемпионами становятся созидатели, а не разрушители.

Вместе с тем, так ли уж надо «Амкару» участие в еврокубках? С одной стороны, деньги для клуба с тощим бюджетом лишними не будут, с другой — продавая лучших своих игроков, как это сделал «Амкар» в межсезонье, трудно рассчитывать на продвижение к играм с лучшими европейскими командами. Правда, у красно-чёрных не такие уж невосполнимые потери — исполнители под схемы Гаджиева остались. Вот только в завершающей стадии атаки у пермяков не всё клеится. Возможно, новый форвард Алексей Гасилин придаст новый импульс атакующим действиям своих партнёров (в Екатеринбурге он показал, что способен терзать оборону противника). Тем более что новичок заявил, что для него было несложно сделать выбор в пользу пермского клуба, так как считает Пермь своей второй родиной. А это значит, что Гасилин не будет отбывать номер в стане «Амкара».

Тем временем главный тренер Гаджи Гаджиев занят главным — доведением своих футболистов до классных кондиций. Чтобы потом ещё кого-то продать. Конечно, футболисты быстрее бы прибавляли в мастерстве рядом с более классными игроками, но купить таковых у «Амкара» нет возможностей. Вот и приходится надеяться только на свои силы.

Как это ни печально, но главная интрига у «Амкара» будет происходить не на футбольном поле, а за его пределами. В конце прошлого года произошло сокращение клубного бюджета на 20%. Это государственная тенденция — не содержать профессиональный спорт за счёт муниципальных и государственных бюджетов. Идея, конечно, разумная. Хотя сегодня в нашем футболе к такому развитию событий не готово большинство команд страны. Разве инвесторы уже выстроились в очередь, чтобы расхватать с пылу с жару, как горячие пирожки, «амкары», «томи», «оренбурги». К этому нет экономических предпосылок. Но раз «сверху» сказано, значит, надо проводить политику правящей партии. Хотя руководители клубов надеются, что распоряжения у нас плохо выполняются на всех руководящих уровнях. И на счёт преждевременного переведения профессионального футбольного кто-то погорячился. Поэтому, как водится, очередная непродуманная директива будет спущена на тормозах. А клубы, как смотрели снизу вверх на руководителей регионов, так и продолжат смотреть. Чтобы главы не бросили футбол умирать голодной смертью.

Не зря ведь президент ФК «Амкар» Геннадий Шилов в своё время вводил в состав правления представителей краевой администрации. Ранее в него входили бывшие премьер Геннадий Тушнолобов и министр спорта Павел Лях. А теперь по понятным причинам их вычеркнули из списка. Тогда надо сразу не стоит рассчитывать на спонсора клуба — «Лукойл-Пермь», который стал таковым не без замолвленного словечка Геннадия Тушнолобова.

Кому достанутся освободившиеся места в правлении ФК «Амкар», догадаться несложно. Известно, что Геннадий Шилов встретился с врио губернатора Максимом Решетниковым. О чём они говорили, легко прочитается — о деньгах, разумеется. Со слов Геннадия Шилова, на следующую встречу с главой Пермского края он должен будет подготовить финансовые расчёты по клубу на 2017-18 годы. Сейчас бюджет «Амкара», по данным его президента, составляет 800 млн руб. Это стоимость одного игрока хорошего европейского уровня. О каких покупках новых футболистов можно говорить с такой казной. Скажем, Гасилина прибрели только благодаря продаже вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикия в «Спартак».

Допустим, врио губернатора Максим Решетников проникнется уважением к «Амкару» и захочет ему помочь. Сможет он это сделать только в одном случае — подыщет московского инвестора или спонсора. В крае богатых дядюшек для «Амкара» искать бесполезно. Геннадий Шилов убедился в этом на собственном опыте.

Шутка ли спонсорами для пермского клуба занимался сам экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Не успел или не сумел — теперь уже неважно.

Со слов президента «Амкара», в Пермском крае находится единственное промышленное предприятие, у которого начальство не в Москве — это АО «Соликамскбумпром». А так все головные офисы потенциальных спонсоров расположены в столице.

Раньше на домашних матчах «Амкара» размешались баннеры «Норильского никеля». Но, по всей видимости, это была разовая рекламная акция, слегка пополнившая футбольную казну. Что будет теперь?

Помнится, когда создавался хоккейный клуб «Молот-Прикамье» для участия в суперлиге тогдашний заместитель губернатора Геннадий Тушнолобов собрал у себя влиятельных людей пермского бизнеса и попросил помочь команде. Мало кто отказался. И дело пошло.

Правда, потом руководство клуба растащило «Молот-Прикамье». Но получилось ведь, и хоккеисты несколько сезонов выступали в компании прославленных команд страны. Захотят ли сейчас бизнесмены помочь «Амкару»? Это, смотря кто и как их попросит. Да и будет ли у кого-то желание просить?

Можно предполагать, что если краевые власти не помогут «Амкару», то Геннадий Шилов, выбившись из сил, оставит свой пост. Он уже порывался пойти на шаг отчаяния — устал ходить с протянутой рукой. Впрочем, президент «Амкара» как-то заявил, что покинет клуб при передаче его в надёжные руки. Но желающих занять президентское кресло что-то не видно на горизонте. Если на «Амкар» махнут рукой, то его ждёт участь «Томи» — играть молодёжью в ФНЛ.

Такой вариант крайне нежелателен по нескольким причинам. Во-первых, опуститься в футбольную национальную лигу легко, а выбраться оттуда бывает невозможно. Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное — зачем тогда запускаем проект подготовки местных футболистов с открытием футбольного манежа и академии футбола? Для НФЛ достаточно работы футбольной школы.

В-третьих, «Амкар» — это социальный проект, приносящий радость и вдохновение тысячам десяткам тысяч пермских болельщиков, а в последнее время игрой «Амкара» краю можно даже гордиться.

Конечно же, Геннадий Шилов попробует убедить главу Пермского края в полезности

ФК «Амкар» для всего региона. Но как будут развиваться события — тайна за семью печатями. Возможно, сразу умереть не дадут. Возможно…

Впрочем, наберемся терпения и подождём..

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