Новую сцену Пермского театра оперы и балета решено строить на берегу Камы Архитекторам из Берлина приглянулся пятый квартал Перми

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В совещании при главе региона Максиме Решетникове приняли участие вице-премьеры краевого правительства Ирина Ивенских и Владимир Рыбакин, министр культуры Пермского края Галина Кокоулина, представители Управления капитального строительства и минстроя, а также департамента градостроительства администрации Перми. Театр представляли художественный руководитель Теодор Курентзис, исполнительный директор Галина Полушкина и главный балетмейстер Алексей Мирошниченко.

Заседание началось с презентации архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда, которую провели сотрудники его берлинского офиса Мартин Райхерт, Александр Шварц и Ронан Бёрк. После презентации архитекторы доложили о результатах осмотра трёх возможных площадок для строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. По мнению проектировщиков, наиболее подходящей является площадка, расположенная в Пятом квартале Перми, ограниченном улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской.

Этот выбор не вызвал неприятия ни у кого из собравшихся. Максим Решетников высказал пожелание, чтобы администрация города отнеслась с особым вниманием к этой и прилегающим городским территориям. Глава региона хотел бы, чтобы новый театр стал ориентиром, в гармонии с которым формировалась бы архитектура участка вдоль ул. Попова от ул. Петропавловской до набережной Камы.

Решено было в течение недели создать рабочую группу во главе с министром культуры Галиной Кокоулиной, которая сформирует пожелания для проектировщиков, учитывающие все потребности театра. После этого бюро Чипперфильда берётся создать новый эскизный проект за четыре-пять недель. Через полтора месяца пройдёт новое рабочее совещание в Перми, где этот проект будет представлен.