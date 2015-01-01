Пермское представительство СПбМТСБ зафиксировало первую сделку по продаже прикамского леса

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Сегодня, 3 марта, в Пермской торгово-промышленной палате прошли первые торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). В церемонии приняли участие первый вице — президент СПбМТСБ Михаил Темниченко, президент ПТПП Марат Биматов, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин, руководитель Пермского представительства СПбМТСБ Александр Пономаренко. Перед началом торгов было официально объявлено об открытии в Пермском крае представительства биржи, которое территориально будет располагаться на площадях ПТПП.

Участникам мероприятия повезло: в процессе открытия торгов в режиме онлайн была заключена первая биржевая сделка по продаже сотни кубометров пермского берёзового сырья.

Открытие в Пермском крае биржевых торгов лесом проводится в рамках соглашения между правительством Пермского края, Пермской ТПП и СПбМТСБ. Развитие биржевых торгов и открытие представительства СПбМТСБ в Пермском крае является частью федеральной «дорожной карты» развития биржевой торговли в России и позволяет создать новые рыночные ценовые индикаторы, обеспечить прозрачность формирования налогооблагаемой базы, а также открыть дополнительные возможности для организации поставок продукции пермских предприятий на внутренний и внешний рынок.

Первые шаги в реализации этого проекта были сделаны в августе 2016 года при подписании соглашения между биржей и регионом. В декабре минувшего года ФАС России, краевое правительство, Пермская ТПП и СПбМТСБ подписали «дорожную карту» по запуску и развитию биржевой торговли лесом в Пермском крае. Этот документ предполагает развитие организованных торгов лесом (кругляком) между арендаторами лесных участков, расположенных в регионе, и крупнейшими лесоперерабатывающими предприятиями, а также иностранными покупателями древесины.

Михаил Темниченко подчеркнул, что проект имеет значение на федеральном уровне. СПбМТСБ давно занимается биржевыми торгами лесом. Пилотный проект стартовал несколько лет назад в Иркутской области, которая в настоящее время является в этой нише безусловным лидером в России.

Михаил Темниченко, первый вице-президент СПбМТСБ:

— Нам очень приятно, что Пермский край, один из самых «лесных» регионов РФ, в процессе подключения к биржевым торгам опережает свое географическое положение. Мы надеемся, что он станет вторым по значимости регионом, в котором активно развивается биржевая торговля лесом, а в дальнейшем — и лесоматериалами, продукцией более высокой переработки. Та продукция, которая будет поставляться пермскими производителями, будет доступна не только покупателям по всей России, но и иностранным. Мы считаем, что это дает возможность сформировать справедливые цены на лесную продукцию Пермского края и максимально увеличить эффективность лесопромышленного комплекса региона.

Планируется, что в перспективе в биржевые торги будут вовлечены не только предприятия, представляющие лесной комплекс, но и компании, работающие на рынках минеральных удобрений, природного газа, нефтепродуктов, строительных материалов.

«Мы уверены, что решим задачи, которые поставили перед нами СПбМТСБ и правительство Пермского края. Наши предприятия смогут продвигать свою продукцию на межрегиональные и международные рынки, исключая посредников, которые диктуют снижение цены», — пообещал Марат Биматов.