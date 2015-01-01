Следователи изучают ситуацию с аварийными домами в Лысьве Парламентское расследование превратилось в уголовное

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Как уже сообщал «Новый компаньон», 28 февраля оперативные сотрудники ГУ МВД вместе со следователем следственного комитета из Лысьвы задержали директора фирмы «РостСтрой», построившей в 2014 году три жилых дома в Лысьве для нужд местной администрации. По версии следователей, 13 августа 2012 года администрация Лысьвенского городского округа заключила муниципальный контракт с этой организацией на сумму свыше 82 млн руб. В 2014 году построенное жильё было передано муниципалитету.

Но качество выполненных работ во всех трёх домах по ул. Мира в Лысьве в части устройства оснований, фундаментов, стен цокольной части, перекрытия не соответствовало требованиям нормативно-технической документации. Так, большая часть выявленных дефектов была неустранимой и носила критический характер, а также снижала прочность и пространственную жёсткость конструкции. Возник риск внезапного их обрушения.

По данному факту следственным отделом Лысьвы было возбуждено три уголовных дела (п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Впрочем, собеседники «Нового компаньона» в силовых структурах не исключают переквалификацию уголовных дел на более тяжёлые статьи УК РФ, связанные с коррупцией.

По информации «Нового компаньона», расследование этой истории началось после вмешательства в ситуацию краевого депутата Игоря Орлова, который избран в Законодательно собрание Пермского края по спискам ЛДПР от Лысьвы. По словам депутата, обращение граждан по поводу аварийных новостроек он получил ещё в ноябре 2016 года.

Квартиры были получены лысьвенцами по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Но, по словам парламентария, они не соответствуют даже самым элементарным требованиям и не пригодны для проживания. Обращения жителей аварийных новостроек в различные инстанции, в том числе к местной власти, долгое время оставались без должной реакции. В итоге парламентское расследование с привлечением экспертов превратилось в уголовное.

Проведённую работу сотрудников ГУВД, СК РФ и прокуратуры Игорь Орлов оценил как «высокопрофессиональную и очень оперативную».

В итоге, уже 2 марта 2017 года Лысьвенским городском судом директор ООО «РостСтрой» был арестован на два месяца. Пока остаётся открытым вопрос, каким образом аварийные новостройки были введены в эксплуатацию и приняты на баланс муниципалитета. Ответы на этот вопрос теперь даст начавшееся следствие и затем судебное разбирательство.

По словам Игоря Орлова, жалобы на реализацию программы расселения ветхого и аварийного жилья идут из целого ряда муниципалитетов Пермского края. Главная проблема в том, что многие построенные за бюджетные деньги дома реально угрожают жизни и здоровью граждан, у которых теперь это единственное жилье.

По словам депутата, сейчас на постоянно действующей рабочей группе краевого парламента по вопросам общественной безопасности и правопорядку обсуждается вопрос комплексной проверки этой программы в муниципалитетах. Ситуацию с приёмкой опасных домов на баланс местных или краевых властей он считает недопустимой.

В ближайшее время пристальное внимание постоянно действующей рабочей депутатской группы будет обращено на проблемные объекты в Добрянском районе.

«Новый компаньон»