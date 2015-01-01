ЭР-Телеком выходит на лидирующую позицию в Новосибирске

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АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор фиксированной связи в России, объявляет о совершении сделки по приобретению 100% ООО «Новотелеком», крупнейшего провайдера Новосибирска. Объединённая компания займёт лидирующую позицию на новосибирском рынке ШПД и платного телевидения.

«Новотелеком» работает под торговой маркой «Электронный город» с 2003 года, предоставляя жителям Новосибирска услуги доступа в интернет, платного ТВ, городской телефонии. Оператор обслуживает более 300 тыс. физических лиц и 11 тыс. корпоративных клиентов. Оптоволоконная сеть компании охватывает 92% территории города.

В результате сделки доля объединённой компании в сегменте b2c составит более 40% на рынке ШПД и платного ТВ. Доля на рынке ШПД в сегменте b2b увеличится до 19%. Масштаб бизнеса «ЭР-Телекома» в Новосибирске вырастет практически в четыре раза. Компании также объединят свои ресурсы, чтобы предоставлять услуги на всей территории города, а также повысить качество предоставляемых услуг и клиентского сервиса.

«Новотелеком» останется отдельным юридическим лицом и продолжит работать под собственным брендом «Электронный город» без изменений в составе команды. Для удовлетворения растущих потребностей со стороны потребителей R&D-ресурсы «ЭР-Телекома» и «Новотелекома» будут объединены для создания новых инновационных продуктовых и технологических решений, которые новосибирцы смогут протестировать в числе первых.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста, которая включает в себя достижение лидерских позиций в городах нашего присутствия. Приобретение «Новотелекома» позволит нам не только занять ведущие позиции в столице Сибири, но и присоединить к нам высокопрофессиональную и инновационную команду. Эта сделка — инвестиция в технологическое будущее объединённой компании.

Олег Игнатенко, генеральный директор ООО «Новотелеком»:

— Объединение сетей и альянс ресурсов местного и федерального операторов даёт уникальные возможности для дальнейшего развития компании. Наши новые разработки получат долгосрочную поддержку и смогут быть представленными на рынках других регионов, а у наших сотрудников появится шанс проявить свои компетенции в компании федерального масштаба.

«Новый компаньон»