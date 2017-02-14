«Единая Россия» законодательно урегулирует плату за ОДН
Партия по итогам мониторинга по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды будет настаивать на необходимости устранения необоснованных начислений и принимать другие меры по снижению размера платы.
«Единая Россия» 2 марта внесла законопроект, который устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учёта над региональными нормативами потребляемых энергоресурсов.
Предварительные данные мониторинга по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН) в рамках партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» показали необходимость первоочередного внесения изменений в жилищное законодательство.
«Речь идёт о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учёта над региональными нормативами. Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных объёмов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учёта. Потребляешь меньше — значит, платишь меньше», — отметил руководитель проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Ранее Минстрой России разослал во все субъекты письмо от 14.02.2017 N 4275-АЧ/04, в котором также указал на необходимость учитывать показания счётчиков при расчёте коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме в размер платы за содержание жилого помещения.
«Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счёт ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласились представители всех фракций в Государственной думе, и законопроект носит консолидированный характер», — отметил Сидякин.
«Эксперты в ЖКХ верно говорят, что норматив, как правило, разрабатывается на основе нормы. Норма — это усреднённый типичный показатель результата действий. И если он признается регулярно достижимым, то превращается в норматив. А если по факту норматив на содержание ОДН в некоторых регионах во много раз превышает реальное потребление энергоресурсов, то надо убирать сверхпотребление, и брать за эталон энергоэффективный дом. Тем самым мы будем стимулировать собственников к энергосбережению» — добавил Сидякин.
По его словам, «Школа грамотного потребителя» по итогам проводимого мониторинга по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды, будет настаивать на необходимости устранения необоснованных начислений и принимать другие меры по снижению размера платы на общедомовые нужды, а, следовательно, и снижению размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Итоги мониторинга будут подведены в середине марта.
Напомним, согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта воды, тепловой энергии, электрической энергии с 2012 года.
С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включена оплата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.
В некоторых регионах плата на содержание общедомового имущества стала фиксированной, исходя из установленного норматива, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. Это почувствовали многие добросовестные собственники жилья, которые контролируют расход энергоресурсов. Фактическое потребление коммунальных ресурсов в целях содержания общедомового имущества, определяемое разницей между показаниями общедомового прибора учёта и суммой показаний индивидуальных приборов учёта, оказывается значительно ниже норматива. Зачастую в региональные нормативы попадают потери — протечка труб, несанкционированные подключения, неправильная передача показаний. Таким образом, получается, что собственникам приходится оплачивать не потребленные ресурсы, не оказанные ресурсоснабжающими организациями услуги.
Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае